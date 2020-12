GRIPPE SAISONNIERE : Poursuite de la vaccination dans les zones enclavées

Les campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19), décidées par le Commandement de l'Armée nationale populaire (ANP) au profit des habitants des zones enclavées à la 3ème région militaire se poursuivent toujours, a indiqué un communiqué du ministère de la Défense nationale (MDN). "Dans le cadre de la poursuite de la mise en œuvre du programme des campagnes de vaccination contre la grippe saisonnière et de dépistage du nouveau coronavirus (Covid-19), à travers l'utilisation des tests rapides de diagnostic, décidé par le Commandement de l'ANP au profit des citoyens des zones enclavées à la 3ème région militaire et dans les différentes régions militaires, plusieurs caravanes médicales se sont ébranlées, au cours de la semaine écoulée, vers les régions de Rosfa Taïba, Oued Lakhdar, Boutbika et Tabelbala (w. Béchar), Gar Djebilet (w. Tindouf) et Bouda et Tsabit (w. Adrar), équipées du matériel et moyens nécessaires dont des ambulances, des tests de diagnostic de la covid-19, et des vaccins contre la grippe saisonnière, sous la supervision d'une équipe médicale composée de médecins et d'infirmiers militaires et civils, et d'équipes de la Protection civile, a souligné la même source. "Les habitants de ces régions ont été vaccinés contre la grippe saisonnière, qui se propage largement pendant les saisons d'automne et d'hiver, en raison de la baisse des températures et ont également bénéficié de tests rapides de diagnostic du nouveau coronavirus, d'un quota de masques de protection et de divers médicaments, outre l'orientation de certains patients vers des médecins spécialistes au niveau des établissements hospitaliers pour les examiner et leur prodiguer les soins nécessaires», ajoute la même source.