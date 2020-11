GRIPPE SAISONNIERE : Lancement de la campagne de vaccination

Tout en précisant que "chaque hiver, la grippe saisonnière affecte des milliers de personnes en Algérie", le ministère de la Santé rappelle que "le moyen le plus efficace" de se prémunir des complications de cette grippe demeure la vaccination. Celle-ci est fortement recommandée aux groupes de population à risque élevé de complications comme les personnes âgées de 65 ans et plus, les adultes et enfants présentant une pathologie chronique et celles souffrant de cardiopathies, d'affections pulmonaires chroniques, métaboliques (diabète, obésité, etc), d'affections rénales et celles atteintes d'immunodéficience acquise ou congénitale. Dans ce registre de pathologies, sont notamment concernés par la vaccination les patients transplantés ou ceux atteints de néoplasie sous-jacente, d'infection au VIH, d'asplénie et de drépanocytose, tout comme les femmes enceintes et les professionnels de la santé. Le ministère de la Santé a fait observer que la vaccination contre la grippe saisonnière doit être renouvelée chaque année pour toutes ces personnes à risque, dans la mesure où le virus de la grippe subit des modifications à chaque saison grippale, tout en assurant la disponibilité du vaccin dans les centres vaccinateurs habituels relevant des établissements publics de santé où il sera administré gratuitement. Le vaccin est également accessible au niveau des officines et est remboursable par la sécurité sociale pour les personnes âgées et les malades chroniques, précise la même source. "Chacun doit adopter les gestes barrières que sont le lavage régulier des mains avec de l'eau et du savon, la friction avec du gel hydro-alcoolique, la limitation des contacts pour les malades, le port de masque et la distanciation physique", note le ministère de la Santé, tout en précisant que ces mêmes gestes sont également préconisées pour une protection efficace contre la Covid-19. La grippe saisonnière est une infection respiratoire due au virus grippal ou virus "Influenza". Elle est caractérisée par sa haute contagiosité et par sa gravité chez les personnes fragilisées par une maladie chronique ou par l'âge, chez qui elle provoque des complications sévères pouvant aboutir au décès.