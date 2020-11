GRIPPE SAISONNIERE : Benbouzid affirme la disponibilité du vaccin antigrippal

Le coup d’envoi de la Campagne de vaccination a été sous la supervision des ministères de la Solidarité nationale, de la Famille et de la Condition de la femme, et de la Santé à partir du foyer pour personnes âgées (FPA) de Dely Brahim à Alger. En plus de l’immunisation contre la grippe saisonnière, les doses importées, cette année, par l’Institut Pasteur D’Algérie (IPA) contiennent des vaccins quadrivalent (quatre souches). S’exprimant à cette occasion, Mme Kaoutar Krikou a mis en avant les efforts déployés par son secteur pour garantir une prise en charge optimale des catégories vulnérables, notamment celle des personnes âgées. Mme Krikou a appelé, toutefois, à faire preuve de vigilance et de prudence constantes, en vue de juguler la progression de l’épidémie. De même qu’elle a loué les efforts consentis par le corps médical et la société civile dans l’objectif de préserver la santé du citoyen, à travers sa sensibilisation au respect des gestes barrières et mesures préventives contre la propagation de l’épidémie de la Covid-19. Pou sa part, le ministre de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Abderrahmane Benbouzid a affirmé, que cette campagne nationale sera généralisée aux quatre coins du pays. Elle ciblera, dans un premier temps, les personnes âgées et les personnes atteintes de maladies chroniques ainsi que les habitants des zones d’ombre et reculées, a expliqué Pr. Benbouzid qui a assuré de la disponibilité du vaccin. Le vaccin sera “fourni et acquis afin de protéger la santé des citoyens”, a-t-il ajouté.