GRIPPE SAISONNIERE : Acquisition de 2,5 millions de doses de vaccin

Alors que la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière débutera à la fin d’octobre prochain, le ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière a affirmé que le nombre de vaccins, prévu cette année, est de 2,5 millions de doses. La campagne de vaccination visera, comme à l’accoutumée, les personnes les plus exposées au virus, à savoir les malades chroniques, les personnes âgées, les femmes enceintes et les enfants.

Pour faire face aux risques liés à la grippe saisonnière, le ministère de la Santé ne compte ménager aucun effort et prévoit de lancer une campagne de sensibilisation, surtout que le scénario de 2017 est toujours dans les esprits. Pour rappel, 19 cas de décès causés par la grippe saisonnière ont été recensés à l’échelle nationale, essentiellement au centre et à l’est du pays. 190 cas sévères ayant nécessité une hospitalisation ont été enregistrés la même année.

Ainsi, selon le ministre de la Santé, et afin d’éviter que le même scénario ne se reproduise, il est impératif de lancer des campagnes de sensibilisation, surtout que la question est très sensible et concerne la santé des citoyens. Par ailleurs, le vaccin est gratuit au niveau des structures de santé publique, a estimé son coût à près de 500 DA la dose. Une chose est sûre, pour lui, la vaccination contre la grippe saisonnière est nécessaire pour certaines catégories de malades afin d’éviter la complication de la maladie. Selon les chiffres de l’Organisation mondiale de la santé (OMS), 400 000 personnes meurent annuellement à cause des complications de la grippe.