GRIPPE SAISONNIERE : 23000 doses de vaccin réceptionnées à Mostaganem

La situation épidémiologique exceptionnelle cette année, en raison de la propagation de la Covid-19, vient confirmer l’importance d’accorder un intérêt tout particulier aux corps médical et paramédical afin d’éviter leur exposition aux risques de contamination, et ainsi permettre qu’ils s’acquittent de leur rôle axial. En ce sens, la campagne de vaccination contre la grippe saisonnière a été lancée hier mardi, elle touchera les personnes sensibles à la grippe saisonnière à travers la wilaya de Mostaganem où des colonnes mobiles seront mobilisées pour sillonner les localités et les régions reculées .A ce propos, 37 unités de santé ont été réservées dans les polycliniques et salles de soins dans toutes les communes de la wilaya pour prendre en charge cette opération. En ce sens, 64 médecins ont été mobilisés pour superviser cette opération. Dans ce contexte , la direction de la santé et de la population a réceptionné plus de 23000 doses de vaccin dont 3200 comme première tranche pour la vaccination des personnes âgées de 65 ans et plus, les femmes enceintes, les malades chroniques et le personnel de santé. Elle aura un impact positif pour la préservation de la santé de ces catégories de personnes. Notons que le virus de la grippe saisonnière pourrait être plus virulent que la Covid-19 et inversement, rappelant le recul de la grippe saisonnière l’année dernière, durant les mois de février et mars, en raison de la propagation du nouveau Coronavirus. Selon les spécialistes, les deux virus pourraient bien cohabiter et se propager au même rythme, d’où l’impérative vaccination contre la grippe saisonnière des catégories ciblées, notamment les corps médical et paramédical, les personnes âgées et celles dont l’immunité est déficiente, même si ce dernier, ne protège pas contre le Coronavirus.