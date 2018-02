GRIPPE SAISONNIERE: 23 morts depuis le début de l'hiver

Vingt-trois (23) personnes sont décédées des suites de complications de la grippe saisonnière dans plusieurs wilayas du pays, depuis le début de l'hiver, a-t-on appris, auprès de la direction de prévention et de promotion de la santé au ministère de la Santé, de la population et de la réforme hospitalière. Le Directeur de la prévention et de la promotion de la santé au ministère de la Santé, de la Population et de la Réforme hospitalière, Dr Djamel Fourar, a indiqué que l'Institut Pasteur chargé de confirmer les cas de décès après avoir effectué les analyses nécessaires sur la grippe saisonnière, "avait recensé, à ce jour, 23 décès dans plusieurs wilayas du pays". Sur les vingt-trois (23) décès recensés par le ministère, 10 personnes décédées, âgées de 4 à 65 ans, ont été enregistrées à Alger, suivie de la wilaya de Bordj Bou Arreridj avec (3) décès, Blida, Tipaza et Relizane avec (2) décès chacune, Oran, Médéa, Souk Ahras et Skikda avec (1) décès chacune, selon le directeur de la prévention. Dr. Fourar a affirmé que 39 % des cas de décès enregistrés étaient des malades chroniques, en l'occurrence des diabétiques, des insuffisants rénaux, en plus de 2 femmes enceintes. Il a rappelé, à cette occasion, que 730 personnes suspectées d'être atteintes de grippe saisonnière sont en observation dans plusieurs établissements hospitaliers, parmi ces cas 214 ont été confirmés, 30 % sont en soins intensifs. A ce propos, le directeur de la prévention a appelé à se rendre aux urgences médicales, dès l'apparition de symptômes grippaux (céphalées, fièvre, toux et mal de gorge) pour éviter les complications sévères. L`Institut Pasteur d`Algérie prévoit un pic épidémique au cours de février, suite à la baisse des températures et aux intempéries qui caractérisent ce mois.