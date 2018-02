GREVE DU CNAPESTE : Retour de "centaines" d'enseignants à leurs classes

La ministre de l'Education nationale, Nouria Benghabrit a salué le retour des "centaines" d'enseignants "quotidiennement" à leurs classes, le qualifiant de signe d'un "sens des responsabilités" et du "respect des lois de la République". "Depuis le verdict prononcé par la justice algérienne et les explications apportées par les cadres et personnels du secteur de l'éducation sur la nature et les motivations réelles des arrêts des cours, devenus récurrents dans un des cycles d'enseignements, des centaines d'enseignants regagnent quotidiennement leurs classes pour retrouver leurs élèves", indique un communiqué du ministère, précisant que la ministre de l'Education nationale a tenu à saluer ce retour le qualifiant de "signe d'un sens des responsabilités et du respect des lois de la République dont font partie les décisions de la justice algérienne".