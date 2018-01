GREVE DES MEDECINS RESIDENTS : Des perturbations dans les hôpitaux d'Alger

Le mouvement de grève des médecins résidents a entrainé des perturbations dans les établissements hospitaliers d'Alger, en dépit d'un service minimum assuré dans certains hôpitaux. Le Pr Bouzid Addad, chef de service Gynécologie obstétrique et président du conseil scientifique au CHU Mustapha Bacha a affirmé que son service n'avait pas été trop affecté par la grève, signalant que de nombreux autres services ont, par contre, connu des perturbations concernant les soins et les rendez-vous médicaux. Si le service de chirurgie générale a pu maintenir les rendez-vous des interventions et poursuivre son travail sans interruption, selon la professeure Zahra Messaouden, le service ORL a quant à lui enregistré un ralentissement de 50% en raison de la grève des médecins résidents. La grève des personnels paramédicaux a, de son coté, provoqué "une paralysie totale" dans la programmation des interventions chirurgicales du même établissement, a indiqué le chef de service ORL, Djamel Djenaoui, appelant les pouvoirs publics à prendre des mesures urgentes pour régler ce problème. Le Pr Lahbib Douaghui, chef du service des maladies thoraciques et respiratoires au CHU Hassani Issaad à Bni Messous), déclare regretter cette situation de blocage induite par la grève de ces deux corps, appelant, lui aussi les pouvoirs publics à trouver des solutions urgentes, avant que la grève n'entraine une paralysie totale de l'activité au sein des hôpitaux.