GREVE DES ENSEIGNANTS DU PRIMAIRE : L’Association nationale des parents d’élèves réagit

L’Association nationale des parents d’élèves décide enfin d’agir en tant que » médiateurs » entre les enseignants grévistes et le ministre de l’Education nationale, indique une source sûre. Khaled Ahmed, président de l’association nationale des parents d’élèves veut recourir à la médiation pour aboutir à un compromis entre les deux parties, en attendant des solutions concrètes de la part de la tutelle pour mettre fin à la crise dans les écoles primaires. Il devrait transmettre les revendications des grévistes au ministre de l’Education nationale et leur proposer une » trêve de six mois », indique cette source. Selon lui, la médiation reste la seule voie pour les parents d’élèves, pour ramener le calme dans les écoles qui ont connu, depuis octobre dernier, plusieurs mouvements de protestation sans résultat. D’autant, que ces mouvements de grève se poursuivent pendant ce deuxième trimestre qui est très court.