GREVE DES ENSEIGNANTS DU CNAPESTE : Les décisions de suspension pleuvent à Sidi Bel Abbès

Ces décisions n'auraient pas fait l'unanimité parmi les élèves dont certains auraient été contraints d'arrêter leurs cours et de déclencher un mouvement de protestation, exigeant le retour de leurs enseignants, remplacés inopinément par des suppléants. Les procédures administratives de licenciement des enseignants grévistes tenant à poursuivre la grève, selon le même communiqué, viennent, en effet, d’être entamées dans la Wilaya de la Mékerra et ce, en vigueur des instructions de la tutelle ministérielle. Le président du bureau du syndicat local souligne que ces mesures disciplinaires engagées à l'égard des grévistes ont dans l'ensemble, ciblé 20 P.E.S, de différentes matières pédagogiques. Un grand nombre d’élèves, se disant fidèles à leurs "maîtres», ont boycotté les cours, en guise de soutien, et refusé de rejoindre leurs salles de classes, à l'issue du remplacement de leurs enseignants. C’est la cas du lycée ‘’Mohamed Nedjadi’’, où les disciples ont réclamé le maintien de leur P.E.S d’histoire- géo, ainsi que ceux du lycée ‘’Meftahi’’, et ‘’Hassani Houcine’’, situés au chef-lieu de wilaya, du lycée «frères Boujemaâ" de Ben Badis, Mohamed Boudiaf de Sidi Lahcèn et d'autres établissements scolaires, où les élèves auraient réagi de la même façon .Ce mardi encore, par solidarité et surtout par respect au devoir moral envers leurs collègues, sentiment fondé,diront-ils,sur l'identité de situation et d'intérêts , plusieurs professeurs ont décidé un arrêt de travail largement suivi aux établissements secondaires et moyens de la wilaya de Sidi Bel Abbès ,une réaction qui s'est étendue jusqu'aux zones rurales.