GREVE DES CONTROLEURS AERIENS FRANÇAIS : Air Algérie annonce des perturbations

Le trafic aérien en provenance et à destination de la France a été perturbé ce mardi 10 décembre en raison de la grève des contrôleurs aériens français, a indiqué un communiqué de la compagnie aérienne nationale “Air Algérie”. A cet effet, la Direction générale de l’aviation civile française (DGAC) a demandé, de nouveau, aux compagnies aériennes d’annuler 20% du programme des vols pour la journée de mardi 10 décembre au niveau des principaux aéroports de la France. “En raison de cette grève, Air Algérie a informé ses passagers que le trafic aérien en provenance et à destination de la France sera touché. En conséquence des perturbations ont affecté mardi les vols survolant le territoire français”, ajoute la même source. Afin de remédier à cette situation, la cellule de suivi installée récemment au niveau de la compagnie a été réactivée, indique le communiqué. A rappeler que le trafic aérien de et vers la France a été perturbé jeudi et vendredi 5 et 6 décembre en raison d’un mouvement social en France, contestant le nouveau système des retraites.