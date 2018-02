GREVE DANS L’EDUCATION : Rattrapage des cours samedi et mardi

La ministre de l’éducation nationale, Nouria Benghebrit, a indiqué que des séances de rattrapage des cours en retard suite à la grève des enseignants devraient être programmées les samedi matin et les mardi après-midi et durant la première semaine des vacances de printemps. « Toutes les mesures ont été prises pour assurer la continuité de la scolarité des élèves et le rattrapage des cours, en prenant en considération les conditions qu’ont vécus les élèves », a expliqué madame la ministre, lors de son passage, dans une émission de la télévision nationale. Pour sa part, le conseiller à l’éducation nationale, Mohamed Chaib Draa avait affirmé que le calendrier scolaire annoncé au début de l’année sera respecté, assurant « que toutes les dispositions pédagogiques et organisationnelles ont été prises.