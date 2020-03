GRANDES CULTURES A MOSTAGANEM : La sécheresse plane sur les champs de céréales et fourrages

Les services agricoles autant que les agriculteurs eux mêmes, tirent la sonnette d’alarme et n’écartent pas la compromission des productions céréalières et fourragères en grande culture si les pluies de ces deux derniers mois ne sont pas au rendez-vous au plus tard, en milieu du mois de mai courant. Faut-il le rappeler, que la quasi-totalité du territoire national est en train de subir un épisode de sécheresse et, s’il venait à se prolonger durant les mois d’avril et mai, période très importante où les précipitations sont les plus intéressantes pour le développement des grains des différentes céréales (blé dur, blé tendre, orge, avoine et seigle), il n'est pas a écarter que des conséquences se répercuteraient sur les rendements prévisionnels qui seraient obligatoirement revus à la baisse. Même les fourrages seraient dans le même sillage que celui des céréales, ce qui se ferait ressentir plus tard sur la production des viandes rouges et de la production laitière. Les agriculteurs qui sont équipés du système de pivots d'irrigation par aspersion, pourraient sauver la mise mais ce n'est pas le cas de la majorité. En outre, le déficit hydrique par l’absence de précipitation qui perdure ces derniers trimestres, entraîne la menace de développement de maladies sur les cultures, notamment les céréales, celles de la rouille jaune et brune dans certaines zones où elles sont difficiles à éradiquer, indiquent des ingénieurs agronomes. Avec une moyenne "Seltzer" de 330 mm (moyenne décennale) de pluie par an caractérisant la wilaya de Mostaganem, seules les irrigation d'appoint rationnelles, couplées à des traitements phytosanitaires raisonnés, pourraient écarter le spectre de la déconvenue, en matière de production céréalière et de fourrages pour bovins laitiers, indiquent les spécialistes de la production agricole.