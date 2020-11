GRANDE MOSQUEE D'ALGER : Plus de 10 000 fidèles à la première prière du vendredi

La prière du vendredi a également été accomplie dans les autres mosquées de la République ayant une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles, et ce en application de la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative à la levée de la suspension de la prière du vendredi, après une suspension de plus de sept mois due à la pandémie du coronavirus. Les fidèles ont accompli la prière du vendredi en respectant le port du masque, l’utilisation du tapis personnel pour la prière et la distanciation physique, et ce en présence du ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub ainsi que du président du Haut Conseil Islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah. Le ministre des affaires religieuses et des waqfs, Youcef Belmehdi a indiqué que plus 10.0000 fidèles ont accompli la première prière du vendredi à la nouvelle grande mosquée d'Alger. Par ailleurs, Youcef Belmehdi, qui s'exprimait sur la chaîne de télévision Echourouk News, a assuré que les mosquées resteront ouvertes et que leur fermeture à nouveau en raison de la crise sanitaire du Coronavirus n'est pas à l'ordre du jour à condition que le protocole sanitaire soit respecté. La prière du vendredi a également été accomplie dans les autres mosquées de la République ayant une capacité d'accueil de plus de 1000 fidèles, et ce en application de la décision du Président de la République, Abdelmadjid Tebboune, relative à la levée de la suspension de la prière du vendredi, après une suspension de plus de sept mois due à la pandémie du coronavirus. Les fidèles ont accompli la prière du vendredi en respectant le port du masque, l’utilisation du tapis personnel pour la prière et la distanciation physique, et ce en présence du ministre des Affaires religieuses et des wakfs, Youcef Belmehdi, le ministre du Travail, de l'emploi et de la sécurité sociale, El Hachemi Djaaboub ainsi que du président du Haut Conseil Islamique (HCI), Bouabdellah Ghlamallah. Dans son prêche, l’imam a félicité les fidèles pour leur retour dans les mosquées pour l’accomplissement de la prière, les exhortant à respecter rigoureusement les mesures barrières.