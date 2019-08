GRANDE MOSQUEE D’ALGER : Le coût de la construction révélé

Le coût final de la construction de la Grande mosquée d’Alger s’est élevé à 1,5 milliard de dollars, a annoncé le directeur de l’Agence nationale de réalisation et de gestion de Djamaâ El Djazair (ANARGEMA), dans un entretien accordé à Ennahar Online. En effet, selon le directeur de l’ANARGEMA, Badr Eddine Deffous, le coût final de la Grande mosquée d’Alger s’est élevé à 1,5 milliard de dollars, et non à 2 milliards de dollars, comme cela avait été annoncé auparavant par la China State Construction Engineering Corporation (CSCEC). Le directeur de cette agence a également annoncé que tous les travaux et les dernières retouches ont été finalisés depuis le mois de février dernier. La mosquée n’attend plus qu’une inauguration pour qu’elle puisse être accessible au grand public. Ainsi, la mosquée qui s’étale sur une superficie de 400 000 mètres, possède un gigantesque minaret, le plus haut du monde, avec 265 mètres de hauteur. Celui-ci fera aussi office d’une grande tour de 37 étages, où les visiteurs pourront y contempler la baie d’Alger. L’accès au minaret sera payant et au sommet l’usage d’un télescope sera à 20 dinars. Le directeur de l’ANARGEMA a également annoncé que l’édifice sera équipé de caméras de surveillance et d’un bâtiment de contrôle sécuritaire, composé d’un poste de police et de la protection civile.