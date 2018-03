GRANDE MOSQUEE D'ALGER : Entame des opérations de décoration

Les secteurs de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville et des Travaux publics et des transports, œuvrent actuellement à l'actualisation des plans techniques relatifs aux réseaux routiers, de transports, des accès et d'aménagement extérieur de la Grande mosquée d'Alger, ont affirmé les responsables de ces secteurs lors de leur visite d'inspection, effectuée au site du projet. Il a été décidé l'élaboration d'un nouveau plan de transport de et vers la Mosquée, et qui devra être opérationnel après son ouverture. Les détails de ce plan seront arrêtés définitivement lors de la réunion de l'exécutif de la wilaya, et sera supervisé par des bureaux d'études spécialisés. "Les travaux sont dans la phase de "décoration" après avoir achevé les gros œuvres", a indiqué le ministre Temmar affirmant que "le planning des travaux est précis et les travaux avancent à bon rythme, d'autant plus que nous sommes arrivés à la phase de décoration".