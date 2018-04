GRANDE MOSQUEE D’ALGER : Elle sera livrée à la fin de l’année

Le ministre des Affaires religieuses et des wakfs, M. Mohamed Aissa a affirmé, que le projet de la Grande Mosquée d’Alger serait livré vers la fin 2018. Intervenant lors d’un cycle de formation au profit des imams sélectionnés pour encadrer la Grande Mosquée hier dimanche à Alger, M. Aïssa a fait savoir que « les travaux d’aménagement intérieur et de décoration ont été lancées, de concert avec les architectes, designers, graphistes et calligraphes pour parachever les décors intérieurs et extérieurs ». L’œuvre qui aura englouti des masses très importantes d’argent sera livrée vers la fin 2018, selon les dires du ministre. Le ministre a par ailleurs communiqué à propos du personnel qui sera chargé d’encadrer les activités de cette mosquée qui a été irriguée pour être un lieu de culte, mais aussi de tourisme. « Actuellement, nous sommes en passe de former le staff religieux chargé de l’encadrement de la mosquée », a-t-il ajouté, soulignant que « la formation sera nationale avec une expérience internationale qui tient compte du référent religieux national ».La formation qui s’étalera sur huit (08) mois, permettra de sélectionner les plus compétents selon un plan d’action bien ficelé et des mécanismes d’évaluation sur plusieurs étapes, a ajouté M. Aissa.