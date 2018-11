GRANDE MOSQUEE D'ALGER : 90 %, taux d'avancement des travaux

Le ministre de l'Habitat, de l'Urbanisme et de la Ville, Abdelwahid Temmar, a affirmé ce mardi lors de sa visite d'inspection à la Grande mosquée d'Alger en compagnie du wali d'Alger, Abdelkader Zoukh, que le taux d'avancement des travaux avait atteint plus de 90 %. Le ministre a déclaré que la Grande mosquée d'Alger est entrée dans sa phase finale où le taux d'avancement des travaux a atteint les 90 % et il reste que les dernières retouches et certains travaux techniques relatifs à la sonorisation, à l'éclairage et au décor général. Lors de sa visite, M. Temmar a inspecté la salle de prières où les travaux de pose de dalles sont entièrement achevés en attendant la pose des tapis la semaine prochaine. Il a été procédé à l'installation du lustre principal au milieu de la salle de prières et qui est situé sous 8 projecteurs, relié au plafond par 30 câbles métalliques, en sus de l'installation de 89 petits lustres répartis à travers toute la mosquée. Il a également inspecté avec la délégation l'accompagnant le Mihrab ainsi que la tribune dont les travaux ont été achevés. La décoration de la tribune a été confiée à une société algérienne spécialisée dans la sculpture sur bois.