GRANDE-BRETAGNE : Un jeune Algérien assassiné à Londres

Un ressortissant algérien résidant en Angleterre, a été mortellement poignardé dans la soirée du vendredi 3 janvier vers 18 h 50 dans le nord de Londres. Le corps du trentenaire a été retrouvé dans le quartier de Charteris Road à Finsbury Park, selon le chaine Britannique LBC. Selon le même média, la victime de nationalité algérienne appelée localement «Taki » travaillait comme chauffeur livreur pour UberEats et Deliveroo. Selon des témoins présents au moment des faits, le ressortissant algérien a été victime d'une attaque au couteau suite à une altercation avec un conducteur de voiture. La police métropolitaine de Londres a ouvert sa première enquête. Aucune arrestation n'a été effectuée pour le moment, mais les investigations se poursuivent pour déterminer les circonstances exactes du crime. Une autopsie médico-légale a été effectuée sur le corps de la victime et un cordon de police est toujours en place. Le meurtre de Taki, marque un début triste de la nouvelle année 2020. Le chef du conseil d'Islington, Richard Watts a réagi sur Twitter, « je suis horrifié d'entendre parler de ce crime épouvantable » ajoutant : « quel début terrible pour la nouvelle année ! ». Richard Watts a déclaré qu'il était en contact avec la police d'Islington et le député d'Islington ainsi qu'avec le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn. Il espère coordonner leurs efforts pour élucider les circonstances de l’assassinat du jeune algérien. Un ami de la victime cité par le média britannique témoigne que Taki « était un homme bon. Il ne fait aucun problème. Il travaille et il rentre chez lui et il finit par être tué pendant qu'il travaille ».