GRACE PRESIDENTIELLE : Libération d'un deuxième groupe de 3471 détenus

Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune a signé un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d'un premier groupe de détenus (3471 détenus), dont il ne reste de leur peine que six (6) mois ou moins à purger, a indiqué mardi un communiqué de la Présidence. « Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a signé, lundi, un décret présidentiel portant des mesures de grâce au profit d’un premier groupe de détenus et non détenus condamnés définitivement à la date de la signature du décret, au nombre de 3471, et dont il ne reste de leur peine que six (6) mois ou moins à purger », a noté le communiqué. Les mesures de grâce englobent également, parmi les catégories concernées, les individus bénéficiaires du système de libération conditionnelle ou de la suspension provisoire de peine », a ajouté la source.