GRACE AU DISPOSITIF DE L’ANSEJ : Vers la création de 600 projets en 2018

Près de 6oo projets dont des « Startups », pourront voir le jour par de jeunes diplômés universitaires de la wilaya de Mostaganem au courant de cette année 2018, a-t on appris. Le financement de leurs futurs projets seraient accompagnés par l’ANSEJ, dans le cadre du dispositif d’aide à l’insertion professionnelle. Dans ce cadre, le responsable de l’ANSEJ a rappelé qu’il y a une batterie de mesures incitatives visant la facilitation et les avantages accordés pour la création de micro-entreprises par les jeunes issus de l’Université et ceux sortants des centres de formation professionnelle, devait-il ajouter. Sur un autre registre, il est précisé qu’en vertu de la convention signée avec les banques pourvoyeuses de fonds pour le financement des projets en question, il a été convenu du rééchelonnement des dettes impayées ainsi que la suppression des intérêts relatifs au service de la dette de financement : c’est ce qui vient d’être confirmé récemment par M.Abdallah Nehila, Directeur de l’antenne de l’ANSEJ de Mostaganem. Ce dernier a ajouté que « l’opération de sensibilisation de cette catégorie de jeunes est en train de se poursuivre et nous insistons, dans notre démarche, sur l’orientation des projets en direction des particularités et potentialités de la wilaya qui est à vocation agricole et touristique, par excellence » concluant que nous sommes entièrement disposés à apporter notre concours à soutenir ces jeunes porteurs de projets.