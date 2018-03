GRACE A LA GENDARMERIE DE MOSTAGANEM : Une fillette rendue à sa famille après sa disparition

Les éléments de la gendarmerie nationale relevant du Groupement territorial à Mostaganem, ont réussi avant-hier après-midi vers (13:00) heure à trouver une fillette, dénommée (Khadija Riham), âgée de 03 ans en bonne santé après sa disparition du domicile familial, situé à douar Bouakir, commune de Hadjadj a t on appris. L’opération de recherche menée par les gendarmes a eu lieu suite à un appel téléphonique donné par la mère de la fillette (Riham), en utilisant le numéro vert 1055, reçu par le centre des opérations au siège du groupement territorial de la gendarmerie nationale à Mostaganem le même jour, à midi (12h00), alors qu’elle se trouvait dans une panique pour signaler la disparition de sa fille, qui jouait devant le domicile familial , quand soudain l’avait perdue des yeux où elle l'a cherchée tout autour de la maison, mais en vain, et suite auquel elle a informé immédiatement la gendarmerie nationale a t on ajouté. Et immédiatement après réception de la communication, les éléments de la gendarmerie nationale relevant de la brigade à Hadjadj, sous la supervision du commandant de la brigade se sont déplacés immédiatement sur le lieu de la disparition de la fillette pour enquêter, et mener des recherches dans la forêt aux environs du douar Bouakir, surplombant la plage de Hadjadj, où sa paire de chaussures a été localisée à 400 mètres. Poursuivant des recherches dans la direction probable empruntée par la jeune fille, elle a été enfin retrouvée vers (13h00) en bonne santé dans la région d’Ain Safi, alors qu’elle était à environ 200 mètres du danger de l’eau a t on ajouté. La jeune fille « Riham » a été remise à sa famille dans une grande joie, tout en rendant un grand hommage aux éléments de la brigade de gendarmerie pour les efforts déployés à trouver leur fille dans un temps record a t on précisé.