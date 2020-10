GPL : L’Algérie en mesure de convertir 500 000 véhicules/an

L’Algérie a les moyens de convertir près de 500.000 véhicules/AN pour rouler au Gaz de pétrole liquéfié (GPL), a indiqué l’Union nationale des installateurs de kits GPL (UNIAGPL), qui a appelé a encourager cette démarche pour garantir la transition énergétique du pays vers des sources d’énergie propre, a rapporté jeudi 29 octobre 2020 l’agence officielle. Relevant que le taux de conversion des véhicules du parc national au GPL ne dépasse pas actuellement 15%, l’UNIAGPL a assuré dans un communiqué rendu public jeudi que les « ateliers de conversion que compte le pays (près de 650) peuvent convertir jusqu’à 500.000 véhicules/an ». En 2019, un total de 100.000 véhicules avaient ont été convertis à ce carburant propre, selon la même source, qui a mis en exergue la démarche du Gouvernement qui s’est assigné pour objectif de convertir 200.000 véhicules au « Sirghaz », en 2021. Dans ce cadre, l’Union a mis l’accent sur la nécessité de soutenir et d’accompagner ce projet qui permettra à l’Etat d’économiser d’importantes sommes engagées pour le financement de la subvention du carburant classique (essence). La réussite du projet traduit la conscience et la culture du citoyen quant à cette richesse naturelle verte, a poursuivi l’Union, appelant à encourager ce genre d’initiatives visant à mettre en avant les bienfaits de l’utilisation de cette énergie comme carburant sur la nature et sur les dépenses de la famille algérienne en économisant sur son budget entre 200.000 DA à 280.000 DA par année.