GOUVERNEMENT : Ouyahia réunit aujourd’hui ses ministres

Le Premier ministre Ahmed Ouyahia réunira encore une fois ses ministres ce mercredi 12 septembre, afin d’examiner plusieurs projets de Décrets exécutifs, a appris ALG24 de source sûre. La réunion se tiendra, en effet, aujourd’hui à partir de 10h00 et examinera, entre autres, des projets de décrets exécutifs relatifs à la réalisation d’Instituts et de centres de formation professionnelle. Ces projets seront exposés par le ministre de la Formation et de l’Enseignement professionnels. La ministre de la Solidarité présentera, quant à elle, un projet de décret exécutif relatif à la création de sociétés spécialisées dans la protection de l’enfance et de l’adolescence dans les wilayas de Mila et d’El-Tarf. Lors de cette même réunion, sera également examiné un Projet de décret modifiant et complétant le Décret exécutif n° 09-183 du 12 mai 2009 fixant les conditions d’exercice des activités auxiliaires au transport maritime.