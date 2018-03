GOUDJIL ET KHALDI, SES PIRES OPPOSANTS, NOMMES SENATEURS : La fin de Belkhadem approche

Ainsi, et avec la nouvelle nomination de Salah Goudjil comme sénateur dans le tiers présidentiel, les adversaires de Belkhadem se renforcent. Ce qui confirme le lâchage politique d’Abdelaziz Belkhadem, vu que Goudjil est connu comme étant le premier instigateur du mouvement de redressement et le rival N°1 de Belkhadem. Les imprévus prennent de vitesse le SG du FLN, qui croit qu’il peut redresser la situation en sa faveur lors de la prochaine session du comité centrale prévu du 31 janvier au 2 février prochain. Cependant, le ralliement de quatre grosses cylindrées le mouvement de redressement annonce en fanfares la prochaine fin du secrétaire général du FLN. Dans ce contexte, quatre ministres ; Rachid Harraoubia, Tayeb Louh, Abdelaziz Ziari et Amar Tou, ont boycotté la réunion du bureau politique et ils lui ont même, formellement, demandé de démissionner. La réaction inattendu de ces quatre ministres, membres du bureau politique va sans doute renforcer le camp qui crie au départ du SG et provoquer un séisme à la maison du FLN. Avec la nomination de Salah Guoudjil et El Hadi Khadli au sénat, dans le tiers présidentiel, tous les non-dits ont été dits et il ne reste pour Belkhadem que de plier bagage et déposer sa démission pour sortir de la grande porte avant qu’il ne soit destitué de sa fonction par les membres du comité central (l’appareil souverain du parti FLN entre deux congrès). A moins que Abdelaziz Belkhadem, fera le concurrent de Bensalah au poste de président du sénat, mais son nom ne figure pas sur la liste officielle des nouveaux sénateurs. Mais reste un siège !?