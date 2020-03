GIPLAIT SAIDA : Grève de la faim des travailleurs licenciés

Ces derniers temps , l’entreprise ‘’GIPLAIT’’ de Saida est éclaboussée par une tempête de problèmes et un tremblement d' expulsions des employés .Un climat qui n' envisage aucun signe d’optimisme et un devenir compromis .Les écartés du GIPLAIT ont entamé leur grève de la faim il y a 'une semaine, voire deux Une revendication qui n a pas contraint les responsables à réagir .Un bras de fer qui pointe à l’horizon entre la direction qui à titre de rappel réfute tout contact avec la presse que ce soit, celle écrite ou audiovisuelle sous prétexte qu’ils sursoient à toute déclaration à la presse .Les grévistes ne veulent plus reculer face à une direction qui veut à tout prix imposer sa loi sans tenir compte du sort de ceux qui sont en train de passer les nuits sous des tentes devant l’entrée de GIPLAIT. Qui pourra défaire ce bras de fer ?