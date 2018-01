GIPLAIT : Mostaganem consomme 60.000 litres de lait par jour

Lors d’un entretien avec la presse dans la matinée d’avant-hier, le responsable de cette industrie a précisé que l’office national des industries du lait « ONIL » gère la poudre du lait laquelle est répartie aux deux secteurs de développement étatique et privé. Au demeurant, une capacité de 60000 litres par jour de lait est dédiée uniquement à la wilaya de Mostaganem et le reste des 20000 litres par jour est distribué comme appoint aux wilayas limitrophes Oran, Mascara et Relizane. L’entreprise Giplait réalise une production importante en lait laquelle est mise à la disposition des consommateurs. Le sachet de lait en poudre est subventionné par l’Etat coutera désormais 25 da chez les épiciers et supérettes. Concernant, la production du lait cru, celui-ci est collecté à travers les éleveurs bovins d’une production de 12000l/j voire 16000l/j. Dès lors, la direction vise d’augmenter la production de lait en doublé ou en triple par la stimulation et l’encouragement des éleveurs par des primes. Déjà, l’Etat attribue 12 da de prime de production, 2 da de prime pour le développement de la production, 5 da pour le collecteur et 4 da au profit du transformateur. Le lait cru est transformé en lait entier pasteurisé lequel est mis en sachet dont le prix est à 45 da. La transformation du lait de vache en beurre et en crème fraiche et aussi en lait caillé et lait fermenté. La direction de Giplait envisage le lait conditionné en carton. Le secteur privé participe aussi à la distribution du lait en poudre subventionné avec ses trois unités de production. Pour ce faire, la perspective de développement est d’accroitre la production laitière en lait cru de vache pour réduire les importations. Giplait accompagne l’éleveur dans le développement du cheptel bovin sur tous les plans et dans la réalisation des centres de collecte pour se rapprocher des éleveurs. La direction de Giplait a mis en place une stratégie dans le suivi et la surveillance du circuit de distribution en coordination avec la direction du commerce. Elle permettra de veiller à ce que le lait en sachet suit un itinéraire normal par les magasins d’alimentation générale, épicier et superette pour aboutir au consommateur a-t-il insisté. Le circuit de distribution compte 240 distributeurs et huit livreurs ou placiers de Giplait pour couvrir les wilayas de Mostaganem, Oran, Relizane et Mascara.