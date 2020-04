Dans le cadre de leur lutte contre la spéculation sous toutes ses formes, et agissant sur information, portant sur l'existence d'une grande quantité de blé tendre (farine) dans un entrepôt à Ghriss relevant de la wilaya de Mascara, les éléments de la brigade de gendarmerie de ladite localité, et après les formalités réglementaires, ont fouillé l'entrepôt et y ont trouvé stockés dedans, 109 quintaux de sucre et 200 quintaux de farine qu'ils ont d'ailleurs saisis.