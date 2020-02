GHRISS (MASCARA) : Arrestation de trois individus pour vol, et récupération d’un vélo

Les éléments de la brigade de police judiciaire relevant de la Sûreté de daïra de Ghriss ont réussi à élucider le vol d’un vélo, avec l’arrestation de trois individus âgés entre 19 et 44 ans, et ce suite à une plainte déposée par la victime indiquant que son vélo avait été volé dans une rue de la ville de Ghriss de la part d’individus inconnus. Les éléments de la Brigade ont alors ouvert une enquête ayant abouti à localiser le vélo qui était exposé à la vente au niveau d’une rue de la ville de Mascara. Les procédures légales ont alors été accomplies, en coordination avec les services de la première sûreté urbaine de Mascara, ce qui a permis de récupérer le vélo volé et d’arrêter deux individus âgés de 35 et 44 ans. L’enquête a permis d’identifier l’auteur du vol âgé de 19 ans, et de l’arrêter. Après accomplissement des procédures d’enquête les suspects ont été présentés devant la justice.