GHRISS (MASCARA) : Arrestation de deux vendeurs de boissons alcoolisées

Dans le cadre de leurs campagnes de lutte contre le commerce illicite de boissons alcoolisées, les éléments de la Brigade de Police Judiciaire relevant de la Sureté de Daïra de Ghriss ont réussi à neutraliser deux individus âgés de 33 et 37 ans, avec la saisie d’une quantité de 367 unités de divers types, et ce, suite à l’exploitation d’un renseignement au sujet du suspect âgé de 37 ans, lequel revendait des boissons alcoolisées dans la ville de Ghriss en exploitant son véhicule dans le transport et la revente de ces substances. Le suspect a été placé sous surveillance, et une fois le renseignement confirmé, un plan parfait a été mis en place ayant abouti à l’arrestation du mis en cause. La fouille du véhicule a permis de retrouver 55 unités d’alcool. Une enquête a été ouverte durant laquelle le domicile du suspect a été perquisitionné, ce qui a abouti à la saisie d’une autre quantité de 240 unités de divers types d’alcool, dissimulée parfaitement à proximité du domicile. La suite de l’enquête a abouti à l’identification du fournisseur principal âgé de 33 ans. Les éléments de la Brigade ont mis en place un barrage de sécurité au niveau de l’entrée de la ville de Ghriss, ce qui a permis d’arrêter ce dernier à bord de son véhicule, en flagrant délit de détention de 72 unités de bière. Une fois les procédures d’enquête accomplies, une procédure judiciaire a été instruite à l’encontre des deux mis en cause, en vertu de laquelle ils ont été présentés devant la justice qui les a placés en détention.