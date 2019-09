GHRISS (MASCARA) : Arrestation d’un dealer en possession de faux billets de banque

Dans le cadre de la lutte contre les différents aspects de criminalité, les éléments de la Brigade de police judiciaire, relevant de la Sûreté de la daïra de Ghriss, ont arrêté un individu âgé de 33 ans, pour trafic illicite de stupéfiants, et détention de faux billets. Les policiers ont saisi une quantité de stupéfiants et de comprimés hallucinogènes et une somme d’argent en fausse monnaie nationale de plus de deux millions de centimes. L’opération a eu lieu suite à l’exploitation de renseignements indiquant que le suspect activait dans le trafic illicite de stupéfiants au niveau d’un quartier de la ville de Ghriss. Il a été placé sous surveillance avant d’être pris en flagrant délit de vente de substances toxiques à un autre individu âgé de 41 ans. Ce dernier se trouvait en possession d’une quantité de kif traité destinée à la consommation personnelle. Les procédures légales ont été accomplies pour la perquisition du domicile du principal suspect. Les éléments de la police ont mis la main sur une quantité de drogue, trois comprimés hallucinogènes, une arme blanche (cutter) utilisée dans la préparation pour la vente des stupéfiants. Une somme d’argent en fausse monnaie nationale mise en circulation, d’une valeur de 23000 dinars algériens, en coupures de 1000 et 2000 D.A. l’expertise scientifique a permis d’établir qu’il s’agissait bel et bien de faux billets. Une fois, les procédures de l’enquête accomplies, le suspect a été présenté devant la justice qui a ordonné son placement en détention.