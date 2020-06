GHARDAÏA : Vaste opération de désinfection des différentes localités

Une vaste opération de désinfection et d’aseptisation des différentes localités, Ksour et autres lieux publics a été lancée, dans la nuit de vendredi à samedi à Ghardaïa par une entreprise spécialisée, dans le cadre des mesures préventives pour contrecarrer la propagation du coronavirus (Covid-19). Cette action "bénévole et citoyenne" menée par "Net clean Algérie" domiciliée à Constantine en étroite coordination avec les autori tés locales de la wilaya de Ghardaïa touchera aussi bien les zones urbanisées, que le monde rurale afin de contribuer aux efforts visant à enrayer la propagationde la pandémie de Covid-19 dans cette wilaya, a expliqué le wali Boualem Amrani en marge du coup d’envoi de l’opération. A cet effet, l’entreprise a mobilisé des équipes spécialisées en la matière et des moyens techniques et logistiques nécessaires pour assurer la réussite de cette première opération de désinfection, de stérilisation contre le Covid-19 dans les différents espaces vitaux de la wilaya, a-t-on expliqué. Cette opération nocturne, qui s'étalera sur cinq jours, désinfectera l’ensemble de l’immobilier existant dans la wilaya parallèlement aux opérations de nettoiement intensifiées au niveau des différentes communes dans le cadre de la mise en œuvre des mesures de prévention et de lutte contre la propagation de cette pandémie, signale-t-on.