GHARDAÏA : Saisie de produits alimentaires impropres à la consommation

Les éléments de la Brigade économique et financière des services de la Police judiciaire de la Sûreté de wilaya de Ghardaïa ont procédé, au cours de la semaine écoulée, au contrôle de plusieurs lieux de commerces, entre magasins, supérettes et lieux et hangars de stockage de produits de consommation et de produits phytosanitaires, très demandés en ces temps de coronavirus, a indiqué un communiqué de la sûreté de wilaya. En effet, cette opération, qui s’inscrit, selon la même source, dans le cadre des efforts de lutte contre la spéculation et la hausse des prix, en cette période difficile traversée par le pays, marquée par le risque de propagation du nouveau coronavirus (Covid-19) et impliquant la mobilisation de tous les moyens de la Sûreté nationale dans la lutte contre ce phénomène, s’est soldée par la saisie d’importantes quantités de denrées alimentaires étalés aux consommateurs sans aucun respect des normes de conservation et d’autres produits ayant largement dépassés leur date de péremption. Ces saisies ont été opérées dans deux lieux commerciaux situés en plein centre-ville de Ghardaïa, et se constituent de pas moins de 3 348 grandes boîtes de fromage, 185 kg de beurre et de margarine, 254 boîtes de différents produits alimentaires périmés, dont du lait et du jus pour enfants ainsi que des produits entrant dans la confection de gâteaux. En sus de la saisie de ces produits, totalement détruits au Centre d’enfouissement technique sur la route d’Oued Nechou, les propriétaires de ces deux magasins ont été verbalisés et devront répondre aux convocations qui leur seront ultérieurement adressées par les services compétents.