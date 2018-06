GHARDAIA : Saisie de 500 millions de cts en faux billets

Les groupes de recherche et d’investigation des services de la sûreté de la wilaya de Ghardaïa ont mis fin à l’activité d’un fabricant de faux billets en Algérie, selon une information rapportée par le site ‘’ObservAlgerie’’ .L’opération s’est déroulée suite à des informations parvenues aux services de sécurité, faisant état de la circulation de faux billets de 2000 DA et de 1000 DA au niveau de la daira de Reggane ( wilaya de Ghardaia ).Les services de sécurité ont procédé à la fouille de l’appartement du faussaire situé dans la localité de Reggane, ils ont trouvé une somme de 543 millions de centimes, des scanners, des PC, des produits chimiques et du papier spécial pour l’imitation de la monnaie nationale. Après enquête, l’accusé et ses quatre complices, tous âgés entre 21 et 28 ans ont été déféré devant le procureur de la république prés le tribunal de Ghardaia pour fabrication, détention et écoulement d’une fausse monnaie.