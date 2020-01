GHARDAÏA : Saisie de 5 quintaux de kif traité

Les éléments de la brigade de la Gendarmerie nationale de Ghardaïa ont déjoué une tentative de trafic de drogue à bord d’une voiture, qui s’est renversée sur l’axe routier situé entre les deux communes de Hassi Lafhal et Hassi El Ménéa, rapporte Ennahar Online. Une vidéo diffusée, ce vendredi, sur le site Ennahar Online, montre l’intervention de la gendarmerie et les éléments de l’armée nationale populaire ayant permis la saisie à bord de la voiture d’une quantité de 5 quintaux de kif traité, sous forme de plaquettes soigneusement dissimulées dans le véhicule et destinés à la vente. Le mis en cause a été retrouvé évanoui dans la voiture, informe cette source, précisant qu’une enquête a été ouverte, en vue d’identifier les autres membres du réseau de la contrebande. L’enquête de la gendarmerie nationale est toujours en cours afin de connaître la source et la destination de ces drogues et de déterminer les éventuelles ramifications de cette activité criminelle, précise cette source.