GHARDAIA : Peine capitale pour un agent du Mossad

Le tribunal de Ghardaïa a condamné à mort un agent du Mossad arrêté par les services de sécurité en janvier 2016, alors qu’il tentait de provoquer des troubles dans la région. L’espion en question détient la nationalité libérienne et est originaire du Liban, selon le quotidien arabophone Ennahar, qui rapporte l’information. L’espion et six autres complices, de nationalités malienne et guinéenne, ont été condamnés pour espionnage pour le compte d’Israël, constitution d’un réseau international dans le but de porter atteinte à la sûreté de l’Etat et distribution de tracts visant à déstabiliser le pays. L’accusé principal a nié les faits qui lui sont reprochés mais les preuves matérielles présentées par la partie civile confirment l’existence d’un réseau d’espionnage dirigé par un autre agent du Mossad, d’origine malienne, qui a réussi à s’exfiltrer du territoire national.