GHARDAÏA : Opération de vaccination contre la peste des petits ruminants

L’opération de vaccination de rattrapage contre la peste des petits ruminants (PPR), lancée au début du mois de novembre courant sur le territoire de la wilaya de Ghardaïa et se poursuivant toujours, cible un cheptel de 50.000 têtes, a-t-on appris auprès de l’Inspection vétérinaire relevant de la Direction des services agricoles (DSA). L'action de rattrapage, prévue dans le protocole de vaccination et ciblant un cheptel ovin et caprin de plus de 4 mois et visant à renforcer l'immunité du cheptel des petits ruminants, est réalisée par une trentaine de vétérinaires privés mandatés par les pouvoirs publics, a indiqué le responsable du réseau d’épidémie surveillance de l’Inspection vétérinaire de la wilaya de Ghardaia, Dr. Ishak Ketila. A cette opération de vaccination ''gratuite'', l’Inspection vétérinaire a associé l'ensemble des acteurs concernés, notamment les éleveurs, la Chambre de l'Agriculture et l'Union nationale des paysans algériens, a ajouté Dr.Ketila soulignant, cependant, que les vétérinaires trouvent des difficultés sur le terrain pour l’organisation des séances de vaccination dans certaines zones éloignées, suite aux protocoles sanitaires imposés par la pandémie du Covid-19. Le responsable du réseau d’épidémie surveillance de l’Inspection vétérinaire a assuré que cette opération sera achevée conformément au planning élaboré par l’Inspection vétérinaire de la wilaya et que 20.000 doses de vaccin contre cette zoonose ont été mobilisées et peuvent être renforcées par un autre quota. "Notre objectif est d’éradiquer la peste des petits ruminants (PPR), maladie hautement contagieuse, et protéger les moyens d’existence de centaines de milliers de familles dans les zones rurales, a souligné Dr. Ketila.