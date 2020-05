GHARDAÏA : Opération de désinfection des espaces publics

Une large opération de nettoiement et de désinfection des espaces publics de la commune de Ghardaïa a été lancée dans la nuit de vendredi à samedi dans le cadre des mesures préventives de lutte contre la propagation du nouveau Coronavirus (Covid-19). Menée par les services de la commune en collaboration avec la protection civile, les services de sécurité (police, gendarmerie) les autorités locales, les élus, la société civile, cette opération est vivement saluée par les habitants de la ville de Ghardaïa. Equipées de moyens matériels conséquents, des équipes d’intervention de la protection civile spécialisées dans la lutte contre les risques biologiques et d’épidémies, des équipes de la gendarmerie ainsi que la sûreté nationale ont exécuté durant toute la soirée le nettoiement, la désinfection et l’aseptisation des lieux et objets susceptibles de constituer des vecteurs de propagation de la pandémie du Coronavirus. "Nous menons cette opération de désinfection en parfaite coordination avec l’ensemble des autorités sécuritaires afin de laver à grande eau et désinfecter les espaces publics, les voiries, les trottoirs, voire des portes, façades et garages d’immeubles", a expliqué à l’APS le président de l’Assemblé Populaire Communale (APC) de Ghardaïa, Omar Fekhar.