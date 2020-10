GHARDAIA : Deux morts dans un accident de la circulation

Deux personnes ont trouvé la mort dans un accident de la route survenu sur la RN-1, au Sud d’El-Menea (Ghardaia), a-t-on appris auprès de la Protection civile (PC). L’accident s’est produit à 120 km au sud d’El-Menea en allant vers In Salah (Tamanrasset), lorsqu’un véhicule touristique est entré en collision avec un camion semi-remorque circulant dans le sens opposé, causant la mort sur place des deux passagers (20 et 23 ans) du véhicule touristique, a-t-on précisé. Les corps des deux victimes de sexe masculin ont été évacués par les éléments de la Protection civile vers la morgue de l’hôpital Mohamed Chaabani à El-Menea, le plus proche du lieu de l’accident, a ajouté la source. Les éléments de la Gendarmerie nationale ont ouvert une enquête pour déterminer les circonstances de cet accident.