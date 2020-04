GHARDAÏA : Deux morts dans deux accidents

Deux accidents mortels se sont produits, samedi soir, à 4 minutes d’intervalle et à quelques centaines de mètres l’un de l’autre, dans la commune de Berriane, à 45 km au nord de Ghardaïa. En effet Environ une demi-heure avant l’entrée en vigueur du couvre-feu sanitaire, qui prend effet à 19 heures, s’est produit, selon le communiqué de la Protection civile, le premier drame, exactement à 18 heures 29 minutes sur le Chemin de wilaya n°33, qui relie Berriane à Guerrara, lorsqu’un motocycliste, âgé de 36 ans, a perdu le contrôle de son engin au niveau du quartier de Gar-Ettine. Chutant lourdement à terre, sans casque de protection, sa tête a violemment heurté la bordure de trottoir. Arrivés rapidement sur les lieux, les éléments de la Protection civile accompagnés d’un médecin pompier n’ont pu que constater le décès et de ce fait, ont déposé la dépouille à la morgue de la polyclinique de Berriane. Quatre minutes plus tard, soit à 18 heures 33, c’est un second drame qui s’est produit dans une palmeraie, lorsqu’un homme, âgé de 62 ans, a chuté du haut d’un palmier de sept mètres, décédant sur le coup. Sa dépouille a été déposée par la Protection civile à la morgue de la polyclinique de Berriane qui a accueillie, en un laps de temps, deux citoyens, victimes d’accident.