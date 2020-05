GHARDAÏA : Arrestation d’un individu pour vol

Agissant sur information suite à un appel sur le numéro vert, indiquant qu’un jeune était en train de voler une moto en plein centre-ville de Guerrara, les éléments de la Police judiciaire de la Sûreté de daïra de Guerrara se sont rapidement rendus sur le lieu du larcin. A leur vue, le voleur qui était encore sur les lieux avec la moto volée s’est rapidement caché dans une entrée d’un bloc d’immeubles, mais cela n’a pas échappé aux yeux des limiers de la police judiciaire qui l’ont repéré, suivi et arrêté dans sa cachette. Après avoir récupéré la moto volée, les policiers ont conduit l’individu, âgé de 26 ans, au siège de la Sûreté de daïra pour interrogatoire lors duquel il n’a pas tardé à avouer être l’auteur de plusieurs vols de motos enregistrés les mois précédents dans la ville de Guerrara, à 110 km au nord-est de Ghardaïa. Présenté devant le Procureur du Tribunal territorialement compétent, il a été jugé dans le cadre de la comparution directe prévue pour les affaires de flagrant délit et condamné à 2 années de prison ferme et 50 000 DA d’amende.