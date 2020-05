GHARDAÏA : Arrestation d’un gang criminel à Hassi-Lefhal

Dix individus présumés "coupeurs de route" ont été arrêtés par les éléments de la gendarmerie nationale à Hassi-Lefhal (120 km au sud de Ghardaïa) et devront être présentés dimanche à la justice, a indiqué dimanche, cette institution sécuritaire. Agissant sur une plainte déposée par une des victimes de ce gang, les éléments de la gendarmerie de Hassi-Lefhal ont effectué des investigations rapides qui ont permis de mettre fin aux activités criminelles de ce gang composé de sept adultes et trois mineurs, a-t-on indiqué. Les "coupeurs de route" érigeaient des barrages à l'aide de branchages et de pierres dans le but de bloquer la circulation pour dépouiller les usagers de la RN-1, composés essentiellement d’agriculteurs, de mandataires et de commerçants de pastèques de différentes région du pays, de leurs biens et agents en utilisant, dans certains cas, des agressions physiques à l’arme blanche, précise la source. Ces individus feraient partie d’un gang très actif dans cette localité de Hassi-Lefhal réputée pour sa production agricole, notamment la pastèque convoitée par des marchands issus des différentes wilayas du pays. L’arrestation de ce gang a permis aux éléments de la gendarmerie de mettre la main sur la somme de 340.000 DA volée sur une victime ainsi que la saisie d’armes blanches (dont des coutelas et des manches de pioche), en plus de téléphones portables. Ces individus répondront dimanche de leurs actes devant les instances judiciaires pour "association de malfaiteurs, vol qualifié, coups et blessures, usurpation d'identité et port d'armes blanches".