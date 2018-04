GESTION PREVENTIVE DES FEUX DE FORETS 2018 : Début d’exécution d’un programme d’aménagement et d’ouverture de pistes pare-feu

Celles ci se décomposent comme suit, à savoir : Aménagement de tranchées pare-feux de 5 ha à Ben Abdelmalek Ramdane (450.000,00 Da) et Ouverture de tranchées pare-feu sur 11ha à Sidi Ali ; 10 ha à Ben Abdelmalek Ramdane et 10 ha à Sidi Lakhdar . M.Hani Abderrahmanae, Conservateur des Forêts de Mostaganem précise que ces opérations « pare-feux » bénéficient d’une enveloppe financière de 3.100.000,00 Da. A noter que ce programme d’opérations techniques entre dans le cadre de la gestion des risques signale le Conservateur des Forêts, ajoutant que (2) deux autres opérations de « nettoyage et assainissement de forêts brûlées » viennent d’être lancées .La 1ere opération concerne une surface forestière totale de 80 hectares et ce, en faisant intervenir l’Entreprise de Génie Rural de Mostaganem. Dans ce cadre sont concernés pour 60 hectares au niveau de la forêt de Safsaf (Daïra de Bouguirat) et 20 hectares au niveau de la forêt de Sidi-Ali pour laquelle un montant de 5.920.000,00 Da a été alloué .La 2eme opération de travaux sylvicoles consistant à réaliser un « nettoyage et assainissement » sur une surface forestière de 271 hectares pour un coût financier évalué à un montant alloué de16.261.000, 00 Da. Cette dernière, se répartie en trois (3) lots, au niveau de la forêt d’Ain-Sidi Cherif ; 30 ha à Hassi Mamèche et 20 ha à Stidia. Pour le 2eme Lot : 15 ha au niveau de la forêt « Chagga ».Pour le 3ème et dernier lot, sont concernés, 60 ha au niveau de Mazagran et 36 ha à Sayada. A la question du choix précis de ces sites d’intervention, le Conservateur des Forêts a fait savoir que les endroits ciblés sont connus comme étant des endroits sensibles où la fréquence des incendies constatés est particulièrement plus élevée qu’ailleurs.