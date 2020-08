GESTION DES PORTS DE PECHE A MOSTAGANEM : Nouvelle taxe sur la vente du poisson

Selon des informations crédibles émanant du milieu des artisans pêcheurs et commerçants en gros de poissons et produits de la mer, la société de gestion des ports de pêche et de plaisance, unité de Mostaganem, a adressé un avis écrit référencié sous le n°668/20, aux concernés par les transactions des produits de la mer transitant par le port de pêche de salamandre qu’ils seront désormais soumis à une taxe. Selon cet avis destiné aux acheteurs de poissons, à partir du port de pêche en question, qu’à partir du Mardi 03 Septembre 2020, ils seront dans l’obligation de s’acquitter d‘un droit de sortie des caisses de poissons selon le tarif, ci-après : Pour la catégorie des poissons « bleus » comme la sardine par exemple, de 30,00 dinars pas casier tandis que, pour la catégorie des autres « poissons blancs », 60,00 Dinars par casier. Selon toute vraisemblance, cette décision unilatérale prise par la direction de l’unité de gestion des ports de pêche et de plaisance de Mostaganem, a été mal accueillie par les commerçants et par les pêcheurs. En effet, ils craignent que cette taxe puisse entrainer des pertes de produits de la pêche qui ferait effet de domino depuis le consommateur, au poissonnier, jusqu’aux pêcheurs, vus que les catégories de poissons ne sont plus accessibles par la bourse du citoyen moyen. Déjà certains consommateurs se passent le mot d’ordre de boycott des poissons qui sont déjà assez chers pour une qualité médiocre de la sardine étalée dehors à la poussière dominée par de l’anchois. Des poissonniers, considèrent que ce n’est pas à eux de supporter de nouvelles charges qui ont un rapport direct avec la gestion du port de pêche. D’autres par contre, parient qu’il va y avoir un bras de fer entre les parties prenantes et da direction de l’unité de gestion des ports de pêche, qui va se solder probablement par des pertes sèches à moins que le conflit né de cette « décision arbitraire de taxation déguisée des transaction commerciales sur le poisson », ne soit purement et simplement enterrées. Si jamais la décision de taxer la sortie du poisson du port de pêche de Salamandre est maintenue et acceptée, le spectre de la mévente et de la baisse du chiffre d’affaires risquent d’être fortement impactés alors qu’il est déjà en mauvaise posture, laissent entendre, certains professionnels et donc, affaire à suivre après le 1er septembre 2020.