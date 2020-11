GESTION DES ŒUVRES SOCIALES UNIVERSITAIRES : Le ministère met en garde les administrateurs

Le ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a mis en garde les administrateurs d’université à travers le pays des «situations illégales» dans lesquelles les œuvres sociales universitaires sont traitées , comme l’indiquent les rapports parvenant à la tutelle, soulignant la nécessité de prendre les mesures nécessaires pour régler les positions de ces comités au niveau des diverses institutions universitaires afin de garantir sa conformité légale avec la réglementation connue, confirmant qu’elle fera l’objet d’une évaluation régulière par les services de tutelle. Dans une instruction adressée aux directeurs des universités portant la signature du secrétaire général, le ministère tuteur a révélé que ” les rapports parvenus à la tutelle confirment l’enregistrement de nombreuses dépassement dans lesquelles les services des ouvres sociales sont traitées au niveau des établissements d’enseignement supérieur, et au niveau de certaines administrations universitaires”. La tutelle a indiqué par l’instruction n ° 1310 du 12 novembre que “le ministère a enregistré des dépassements dans certaines institutions recourant à la prise de décision de nomination des membres des comités des services des œuvres sociales par les services de l’État, alors que cette décision relève des prérogatives du ministre de l’Enseignement supérieur. Le ministère a appelé les directeurs des universités à prendre les mesures nécessaires afin de régler la situation des comités des services sociaux au niveau des différentes institutions universitaires afin de s’assurer de leur conformité légale avec l’organisation connue, notamment les dispositions de l’instruction n ° 02 du 24 avril 2002, et de veiller personnellement à la légalité de leur installation et au fonctionnement de leurs travaux.