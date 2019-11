GESTION DES EFFETS DE L’HIVER A TISSEMSILT : Persistance des dysfonctionnements et des anomalies

D'importantes quantités de neige et relativement moins de pluie continuent de tomber depuis quelques jours sur la région de Tissemsilt. Si la neige a relativement caractérisé les parties nord-est et nord-ouest de la wilaya, notamment les localités de Bordj El Emir Abdelkader, Lazharia, Larbaa et autres : Teniet El Had, Bordj Bounaama, où la neige a pratiquement enveloppé ces deux dernières régions et les a couvertes d’un joli drap blanc d’une dizaine de centimètres, et si la neige et les précipitations sont vues d'un bon œil par les populations locales, certains citoyens, notamment ceux des villages isolés des parties nord de la wilaya, continuent à subir les effets négatifs dus au manque du gaz butane. Ces problèmes restent tout de même moins signifiants en ce début de période de froid pour ainsi dire par rapport au calvaire auquel doivent faire face certains quartiers menacés par les inondations, à la vue des effets des crues de ces derniers jours, certaines cités de la ville de Tissemsilt à l’image de Hai Wiaam, Ain-El-Bordj, le centre ville, Hai Enedjma et autres, Nadir Abderrahmane, pour ne citer que ces endroits, subiront certainement et encore une fois, les affres de l’hiver et de la pluie, faute de regards obstrués, jets de gravas, assainissement inadéquat alors que le pire est à craindre lorsqu'on sait que la saison des pluies ne fait que commencer. En somme, si la neige et la pluie ont été agréablement appréhendées par la population, il n’en demeure que vu les dysfonctionnements qui sont encore une fois montrés au grand jour sur tous les secteurs de la vie et dans toutes les régions de la wilaya, les répercussions de la météo sur le quotidien des habitants a été sérieusement perturbé et risquera de l’ être beaucoup plus dans les prochains jours et durant cet hiver à défaut d’une intervention massive de la part des responsables et des parties concernées dans pareilles circonstances et d’une supervision directe de la part du premier responsable de la wilaya.