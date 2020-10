GESTION DES DECHETS : Diffusion de 3 webinaires de vulgarisation par mois

Trois (03) webinaires thématiques de vulgarisation seront diffusés sur le net à un rythme mensuel autour des aspects réglementaires et organisationnels de la gestion des déchets en Algérie, a indiqué dimanche, dans un communiqué, l'Agence nationale des Déchets (AND). "Dans le cadre de ses missions statutaires dans le domaine de la gestion des déchets et conformément aux instructions de la ministre de l'Environnement en faveur de la mise en œuvre d'actions ciblées en direction des différentes parties prenantes, l'AND compte organiser une série de trois webinaires thématiques par mois", a fait savoir la même source. L'objectif recherché à travers ces webinaires est la vulgarisation des aspects réglementaires et organisationnels de la gestion des déchets en Algérie, souligne l'Agence. Un premier webinaire est programmé pour ce mercredi 07 octobre (à partir de 10h) et sera dédié à la thématique "De quoi sont composés nos déchets ménagers?". Le deuxième se tiendra mercredi 14 octobre prochain, à la même heure, pour traiter du thème des outils de planification et de gestion des déchets ménagers que l'Assemblée populaire communale est appelée à déployer afin d'améliorer et de professionnaliser le service public.