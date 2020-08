GESTION DE LA GRANDE MOSQUEE D’ALGER : Vers la création d’une instance scientifique

Le chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a instruit, ce jeudi 20 août, la création d’une instance scientifique pour gérer l’édifice de la Grande Mosquée d’Alger. Lors de sa visite de travail et d’inspection à la Grande Mosquée d’Alger le Chef de l’État, Abdelmadjid Tebboune, a instruit « la mise en place d’une instance scientifique de haut rang qui se chargera de l’aspect scientifique de l’édifice ». Il a également appelé à « faire appel aux grands instituts de par le monde, pour peu que le référent religieux national puisé de la modération et du juste milieu soit respecté, mais aussi aux contributions internationales du monde musulman, à l’exclusion de ce qui s’oppose à nos orientations ». Dans ce même contexte, Monsieur Tebboune a souligné la nécessité d’une grande société pour les besoins de maintenance et de l’entretien de toutes les structures de cet édifice. À cet effet, il a donné des orientations pour la coordination avec le Premier Ministre pour l’élaboration d’un contrat avec une grande société pour les besoins de cette infrastructure, rajoutant « qu’entretenir ma troisième plus grande mosquée au monde après celles des deux Lieux Saints requiert une société qui soit à la hauteur de la société qui gère l’un des deux lieux saints ». Ainsi, la société qui sera désignée pour prendre en charge ces 30 hectares, structures comprises, aura comme mission « la sécurité, l’entretien et l’enseignement ». Il lui sera possible de faire appel à des « start-ups de sous-traitance » pour effectuer d’autres taches, a souligné Monsieur Tebboune. Au sujet de la personnalité nationale qui présidera cet édifice religieux, Monsieur Tebboune a indiqué que la personnalité en question doit « jouir de compétences religieuses et scientifiques car il s’agit d’un grand complexe qui abrite une mosquée, un institut, une bibliothèque et un service d’exploitation et de rénovation des manuscrits et qui suscitera certainement un grand engouement ».