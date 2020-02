GENDARMERIE NATIONALE : Une opération de forage illégal de puits artésiens interrompue

Dans le cadre de la lutte contre le phénomène de forage illégal de puits artésiens et la protection des richesses en eau souterraine, les éléments du groupement de gendarmerie nationale de Ain Nouissy sont intervenus avant hier lundi pour empêcher le forage sans autorisation de puits artésiens dans la région de Ain Nouissy, a-t-on appris. Lors de cette opération, les mêmes éléments ont saisi le matériel et les équipements utilisés pour le forage des puits afin de préserver la richesse en eau et de mettre fin à l'épuisement illégal et aveugle de l'eau interne qui menace le stock local de la matière.