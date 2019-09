GENDARMERIE NATIONALE : Saisie de drogue et de psychotropes dans plusieurs wilayas

Des quantités de drogue et de psychotropes ont été saisies et plusieurs individus ont été interpellés pour divers délits à travers plusieurs wilayas du pays, a indiqué ce dimanche un communiqué de la Gendarmerie nationale. Les wilayas d’Oran et Bechar, les gendarmes des groupements territoriaux ont récupéré, lors de l’exécution de patrouilles, 164 comprimés de psychotropes de différentes marques et deux (02) grammes de kif traité, alors qu'à Batna, deux (02) individus âgés respectivement de 34 et 35 ans, ont été interpellés à bord d’un véhicule en possession de 93 grammes de kif traité, 176 grammes de bijoux en or non poinçonné et des sommes d'argent de l'ordre de 42 millions de centimes et 1.185 euros, précise la même source. A Tlemcen, les gendarmes du Groupement territorial ont interpellé, lors d’une patrouille dans la commune de Remchi, deux individus à bord d’un camion, en possession de quatre (04) fusils de fantasia, détenus illégalement. A Djelfa, un individu (47 ans) qui voyageait à bord d’un autocar a été interpellé, lors d’un point de contrôle dressé dans la commune d’El-Guedid, en possession de deux cent (200) grammes de kif traité.